Происшествия 23 ноября 2022, 17:47 Силовики ликвидировали диверсантов в Воронежской области ФСБ сообщила о предотвращении в Воронежской области диверсий на военных и на энергобъектах

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В Воронежской области силовики пресекли попытку диверсии на военных и на энергетических объектах. Диверсантов уничтожили, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Операцию по задержанию главаря группировки и его двух сообщников проводили на окраине Воронежа. Силовики ждали диверсантов у тайника, те хранили взрывчатку.

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Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Их уничтожили ответным огнем. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

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По данным ФСБ, диверсанты состояли в законспирированной ячейке сторонников украинской националистической идеологии. При обысках в их жилье нашли и изъяли два самодельных взрывных устройства, компоненты для их изготовления, оружие, боеприпасы и средства связи.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на диверсию.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 68 подпольных оружейников в 31 регионе России, написал RT.