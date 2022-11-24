24 ноября 2022, 10:03
Десятки противодесантных мин нашли на окраине Энергодара
Источник: схрон с несколькими десятками донных мин обнаружили на окраине Энергодара
Схрон с десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М обнаружили в пригороде Энергодара. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника силовых структур.Схрон с десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М обнаружили в пригороде Энергодара. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника силовых структур.
По словам источника, мины могли быть использованы для диверсий в Запорожской области и за ее пределами. Он уточнил, что боеприпасы подходят для минирования прибрежной зоны, рек и озер. Все мины вывезли на полигон и ликвидировали.
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В среду, 23 ноября, схрон с оружием нашли в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области. По данным пресс-службы администрации города, в нем также обнаружили боеприпасы и флаг 43-го мотопехотного батальона «Патриот».
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Ранее готовившийся с весны теракт предотвратили на Запорожской АЭС. На территории станции нашли схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ. Планировалось, что диверсию организует сотрудников АЭС, завербованный СБУ.
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