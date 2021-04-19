Трех пропавших в Непале российских альпинистов нашли живыми

Российские альпинисты, считавшиеся с воскресенья пропавшими в Непале, нашлись. Информация об этом появилась на сайте газеты The Himalayan Times.

По данным издания, три человека доставлены в базовый лагерь. Их состояние оценивается как нормальное. Некоторые получили небольшое обморожение.

В воскресенье при восхождении на Аннапурну — десятую по высоте вершину мира — связь с альпинистами была потеряна. Тогда источник из лагеря сообщил, что двое из них успешно совершили восхождение, а третий остановился на высоте семи тысяч метров. Компания, которая занималась размещением туристов в лагере, отправила на поиски пропавших группу спортсменов и спасателей. Пока неизвестно, почему с россиянами так долго нельзя было выйти на связь.

В конце марта туриста, потерявшегося во время лыжного похода в Мурманской области, нашли мертвым. Его тело спустили с горы, сообщили в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС. По одной из версий, за сутки до случившегося три лыжника занимались фрирайдом — катанием вне трассы на склоне горы Айкуайвенчорр. Один из спортсменов вылетел на скалы и погиб.