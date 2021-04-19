По меньшей мере трое российских альпинистов пропали в Гималаях. Они совершали восхождение на гору Аннапурна и накануне перестали выходить на связь, сообщило издание Himalayan Times.

Трое россиян пытались подняться на десятую по высоте вершину мира. В воскресенье они перестали выходить на связь с лагерем альпинистов, после того, как покинули одну из стоянок. По сообщению от источника в лагере, двое из них успешно совершили восхождение, а третий остановился на высоте 7000 метров.

Оператор Seven Summit Treks (SST), который занимался размещением альпинистов в лагере, утром в понедельник направил на поиски спортсменов группу спасателей. Компания также с помощью вертолетов сбросит еду и воду в том месте, где альпинисты находились до исчезновения.

По сообщению Everest Today в Twitter, пропавшие россияне — Сергей, Александр и Дмитрий. На их поиски россиян отправился поляк Вальдемар Ковалевский.

Ранее в декабре 2020 года власти Китая и Непала заново измерили высоту Эвереста. Она оказалась почти на метр больше, чем считалось прежде.