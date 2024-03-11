11 марта 2024, 17:31
Требования к производителям спиртных напитков ужесточили в России
Путин подписал закон об ужесточении требований к производителям спиртного
Президент России Владимир Путин ужесточил требования к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Закон для повышения прозрачности их работы и усиления борьбы с нелегальным производством разместили на сайте официального опубликования правовых актов
В документе, в частности, уточнили правила использования оборудования для производства подобной продукции, а также процесс денатурации.
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Там же прописано повышение минимального размера уставного капитала организаций, которые обращаются за лицензией на производство этилового спирта. С 1 июля 2026 года он вырастет до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. Причем оплата его запрещается неденежными и заемными средствами.
Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей будет основанием для аннулирования лицензии по суду.
С 1 июля 2025 года в России появится перечень физлиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Им запретят занимать должности руководителей, главного бухгалтера, входить в органы управления и контролировать компании, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или спиртных напитков, или уже имеют ее.
Исключать из перечня будут через пять лет после внесения. Есть возможность досрочного исключения, например, по решению суда.
Алкоголь
Россия
Владимир Путин
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