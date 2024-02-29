29 февраля 2024, 14:16
Похитителей спирта для смертельного «Мистера Сидра» отправили в тюрьму
Суд в Самаре осудил трех человек за хищение спирта со склада МВД
Жителей Самарской области осудили за кражу шести тысяч литров метилового спирта, который стал ингредиентом смертельно опасного сидра. Трех участников преступления отправили в колонию, сообщила Генпрокуратура.
Сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. В мае 2023 года он несколько раз пропустил через проходную машину своих знакомых — отца и сына. Они перекачали и вывезли шесть тысяч литров спирта стоимостью 102 тысячи рублей.
Реклама
Мужчины продали награбленное, а деньги поделили. Они не знали, что вывезли по склада правоохранителей не этиловый, а метиловый спирт. Его использовали в приготовлении «Мистера Сидра».
Охранника приговорили к 3,5 года колонии общего режима, второго участника кражи к 3,5 года строгого режима, третьего — к трем годам и трем месяцам общего режима. Массовое отравление сидром произошло в июне, умерли более 40 человек.
Уголовное дело
Суд
Алкоголь
Приговоры
отравление сидром в России
Реклама
Реклама