Криминал 29 февраля 2024, 14:16 Похитителей спирта для смертельного «Мистера Сидра» отправили в тюрьму Суд в Самаре осудил трех человек за хищение спирта со склада МВД

Читать 360tv в

Жителей Самарской области осудили за кражу шести тысяч литров метилового спирта, который стал ингредиентом смертельно опасного сидра. Трех участников преступления отправили в колонию, сообщила Генпрокуратура.

Сотрудник полиции охранял склад Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области. В мае 2023 года он несколько раз пропустил через проходную машину своих знакомых — отца и сына. Они перекачали и вывезли шесть тысяч литров спирта стоимостью 102 тысячи рублей.

Реклама

Мужчины продали награбленное, а деньги поделили. Они не знали, что вывезли по склада правоохранителей не этиловый, а метиловый спирт. Его использовали в приготовлении «Мистера Сидра».

Охранника приговорили к 3,5 года колонии общего режима, второго участника кражи к 3,5 года строгого режима, третьего — к трем годам и трем месяцам общего режима. Массовое отравление сидром произошло в июне, умерли более 40 человек.