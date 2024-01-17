Происшествия 17 января 2024, 08:57 Свердловские полицейские накрыли цех по производству паленого алкоголя Полиция закрыла цех с контрафактным алкоголем в Свердловской области РИА «Новости»

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Правоохранительные органы пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

По его словам, подпольное производство обнаружили в поселке Новокосулино-2.

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«Сотрудники управления экономической безопасности и общественники сумели обезвредить очередной алкогольный цех. Всего изъяли около трех тысяч литров спирта, готовую продукцию, этикетки и бутылки. Решается вопрос о возбуждении дела», — написал общественник.

В декабре цех по производству контрафактного алкоголя также обнаружили в Тюменской области. Незаконный бизнес организовал житель Ханты-Мансийского автономного округа. К работам он привлек курьера и двух мигрантов. Полицейские изъяли порядка 19 тысяч готовых бутылок со спиртным и порядка двух тысяч литров этилового спирта.