«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Коронавирус уже вмешался практически во все сферы жизни россиян. Теперь он добрался и до просветительской акции «Тотальный диктант». Проверку грамотности у россиян с апреля перенесли на осень.

«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: „Тотальный диктант ― 2020“ переносится на осень 2020 года», — говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.

Организаторы добавили, что перенос даты стал самым сложным решением за всю историю проекта. От онлайн-проведения мероприятия отказались, потому что для многих россиян это некий ритуал с участием «„живого“ диктатора». До этого «Тотальный диктант» прошел в апреле уже 16 раз.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном заседании заявил, что Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса. За два с половиной месяца после первых случаев заражения в Китае 2019-nCoV убил уже более 6,3 тысячи человек, а эпицентр заболевания переместился из Азии в Европу.