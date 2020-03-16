Коронавирус в России и мире. Главное на 16 марта

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло до 63 человек. Страны закрывают границы, вводят карантин и объявляют режим ЧП. Подробности — в ежедневной подборке «360».

Коронавирус в мире

На сегодняшний день, уточнила газета South China Morning Post, коронавирусом заразились 168 768 человек по всему миру. Выздороветь удалось более чем 76 тысячам человек. Скончались 6510 пациентов.

Больше всего заболевших — на территории материкового Китая. Здесь COVID-19 диагностирован у 80 860 человек (умерло 3213). Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают почти 25 тысяч зараженных (смертей при этом — 1809). Иран занимает третье место в мире по распространению вируса: почти 14 тысяч заболевших и 724 погибших.

ВОЗ сообщает о почти 11 тысячах заразившихся за последние сутки. Общее число инфицированных, по данным организации, достигло 153 517.

Многие страны вводят карантин и закрывают границы. Например, с 16 марта въезд для граждан других государств закрыла Украина, уточнил «Интерфакс». Меры чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19 вводят с понедельника в Эстонии. Аналогичным образом поступили в Казахстане — там ввели режим ЧП.

Первый заболевший зарегистрирован на Багамских Островах, в Гватемале от коронавируса скончался первый человек, добавило РИА «Новости».

Общенациональный карантин ввели в Чехии: полиция следит, чтобы на городских улицах находилось минимум людей. Похожие меры действуют в Перу.

Из-за вируса закрылись все горнолыжные курорты Франции. Это решение представители туристического бизнеса назвали бомбой и заявили, что такое на их памяти случается впервые. Опустеет в том числе Куршевель, который прозвали «идеальным курортом для лыжников».

С трапа частного самолета во Внуково, уточнил Telegram-канал Mash, госпитализировали дочь олигарха Александра Чигиринского Марию. По предварительным данным, она заразилась коронавирусом как раз в Куршевеле. Вместе с девушкой под наблюдение врачей направили еще шесть пассажиров и экипаж.

Коронавирус в России

С 16 марта в России ограничат авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией. Исключение сделают для регулярных и чартерных рейсов из терминала F аэропорта Шереметьево. Есть и определенные условия: в государства Евросоюза разрешат лететь гражданам «этих и иных стран», а назад — только россиянам. Ограничения по гражданству распространили только на чартерные рейсы. Для Швейцарии и Норвегии ограничительные меры такие же.

Школы Москвы и Подмосковья перевели на режим свободного посещения из-за коронавируса. На дистанционное обучение могут перевести все российские вузы. Рекомендации распространило Минобрнауки РФ.

За сутки число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло до 63. В Москве после карантина выписали 52 пациентов. Они находились под наблюдением врачей в больнице в Коммунарке. Анализы на вирус у людей взяли дважды — тесты оказались отрицательными.

В Московской области подтвердили восемь случаев заболевания СОVID-19. У семи пациентов диагноз предварительный. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что тест на коронавирус нужно сделать тем, кто вернулся из-за границы и у кого есть кашель, тошнота или повышенная температура.

Президент России Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу. Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.