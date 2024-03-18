Общество 18 марта 2024, 17:50 Топ-менеджер ЧЭМК умер прямо на работе Ura.ru: заместитель гендиректора ЧЭМК Каримов скончался на работе Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/globallookpress

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Заместитель генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Федор Каримов умер прямо на работе 18 марта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник на предприятии.

«Каримов находился на работе. Внезапно ему стало плохо, и он упал», — сказал собеседник издания.

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По словам источника, Каримов скончался до приезда врачей. Предварительной причиной смерти топ-менеджера ЧЭМК назвали сердечный приступ.

Сайт 74.ru сообщил, что информацию о смерти заместителя гендиректора подтвердили в пресс-службе комбината.

Каримову было 76 лет, он возглавлял службу безопасности предприятия. Заместитель гендиректора ЧЭМК долго работал в МВД, занимал должность начальника следственного управления по борьбе с организованной преступностью Челябинской области. Он вышел в отставку в звании полковника юстиции.

В начале марта источник РБК сообщил, что ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, могут передать Ростеху. Владелец комбината и его жена подали апелляцию на решение суда о передаче промышленной группы государству.