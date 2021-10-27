Житель Томска притворился врачом ради ухода за бабушкой. После рассказа об ужасах ковидной санчасти началась проверка

Житель Томска утверждает, что три дня под видом врача проникал в красную зону медицинской санитарной части № 2. По его словам, он пошел на эти меры, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Мужчина говорит, что санитары не кормили ее, не меняли подгузники и не накладывали повязки. В областной прокуратуре начали проверку.

Обстановка в больнице

Томич, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своих трех днях в красной зоне МСЧ № 2 в Томске редакции сайта «ТВ 2». В санчасть поместили его 80-летнюю бабушку после того, как у нее диагностировали пневмонию. Ее легкие были поражены на 18%.

Поскольку бабушка страдает болезнью Альцгеймера, не ходит и не может говорить, он взял номер ее соседки по палате, чтобы контролировать ситуацию. По его словам, каждый раз, когда он связывался с персоналом больницы, его убеждали в том, что за женщиной ухаживают. Однако соседка рассказывала совершенно другую историю. За бабушкой якобы никто не смотрел и даже не кормил.

Тогда мужчина купил специальный костюм для ковидного госпиталя, надел его и пробрался в красную зону больницы к бабушке. Происходящее внутри он снимал на видео. С собой у него были подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

По словам томича, никакой охраны в больнице нет. Никто его не проверял, и он смог легко добраться до бабушки. Открывшаяся перед мужчиной картина его ужаснула.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли ее, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — вспоминал он.

Бабушка горела, поэтому мужчине пришлось притвориться доктором и попросить медперсонал померить температуру и уровень сатурации. Бесконтактный термометр ничего не обнаружил, а ртутный градусник показал 39,8. На видео, снятых из больницы, также видно, что все руки женщины были в синяках.

На второй день ситуация не изменилась, и мужчине опять пришлось самому вытирать и умывать бабушку, а также менять ей подгузники. По его рассказам, женщины просят воды, а врачи говорят об аврале, хотя палаты якобы полупустые.

«Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — заявил томич.

На третий день терпение мужчины лопнуло, поскольку бабушку перевели в другую палату и попытались накормить ее с ложки, хотя она может есть только из шприца. После этого он пошел разбираться напрямую с доктором, тогда его и заподозрили. Начали спрашивать, за каким врачом он числится. Мужчина растерялся и решил сбежать, напоследок поцеловав бабушку.

Обращение в органы

С того дня о состоянии своей бабушки ему ничего неизвестно. У него не получилось дозвониться ни до госпиталя, ни до областного департамента здравоохранения, ни до страховой компании. Отчаявшись, мужчина купил билет в Москву, чтобы обратиться к главе СК РФ Бастрыкину, в администрацию президента и прокуратуру.

«Бабушка была мне вместо мамы. Мама меня не воспитывала, выпивала. Я рос с бабулей, люблю ее больше всех и ради нее полетел в Москву. Она достойна спокойной смерти дома. Я туда проник под видом врача ради нее», — признался он.

Мужчина боится, что бабушка умрет, если не получит должного лечения, поэтому и решил попросить помощи в высших инстанциях.

По словам мужчины, он обратился к главе СК Александру Бастрыкину. Его заявление также приняли в Генпрокуратуре России, а прокуратура Томской области подтвердила журналистам начало проверки больницы.

По сообщениям РИА «Новости», проверку инициировала замгубернатора Томской области Алена Левко. Она заявила, что ситуация, показанная на видео, недопустима, как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19.

«Департамент здравоохранения Томской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — подчеркнула Левко.