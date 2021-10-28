Попавший под видом врача в ковидную санчасть житель Томска рассказал об угрозах и увольнении

Житель Томска, который переоделся врачом и тайно проник в красную зону, чтобы ухаживать за своей бабушкой, лишился работы. Также он утверждает, что ему звонили со скрытого номера и угрожали. Об этом сам молодой человек рассказал «360».

«Мне звонили вчера с неизвестного номера, который скрытый, сказали, что если я продолжу это дальше форсировать, мне горло перережут. У меня с работой теперь хана: мне позвонил начальник и сказал, чтобы я на работу больше не выходил, потому что ему такие яркие личности не нужны. И в итоге я сейчас остался и без денег, и без всего», — поделился парень.

Собеседник добавил, что в Томске его много кто знает, так как он помогает пожилым людям — бесплатно оказывает им сварочные услуги на постоянной основе. Теперь он в замешательстве и не понимает, как действовать с бабушкой дальше. По его словам, если она останется в больнице, то обязательно умрет, а если умрет дома, то его обвинят в том, что это произошло из-за его действий.

«Денег у меня вообще никаких нет. Я три дня в подъезде ночевал здесь, в Москве», — добавил парень. Теперь он отправляется обратно в Томск.

Томич решился на свой поступок, когда соседка по палате его бабушки сообщила о том, что за пожилой женщиной в ковидном госпитале не ухаживают и даже не кормят. Тогда молодой человек под видом врача пробрался туда и стал заниматься родственницей сам. Когда правда вскрылась, он сбежал из больницы и купил билет в столицу, чтобы обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в администрацию президента и прокуратуру. Сейчас власти и надзорные органы начали проверку.

«Следователи СО по Октябрьскому району города Томска в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.