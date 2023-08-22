Общество 22 августа 2023, 15:59 Тимати решил купить сеть Domino’s Pizza в России Тимати предложил выкупить сеть Domino’s Pizza в РФ после сообщений о банкротстве David Zorrakino/Keystone Press Agency/globallookpress

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Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил, что хочет выкупить российскую часть американской сети пиццерий Domino’s Pizza, владелец которой объявил о банкротстве. О своем решении певец объявил в Instagram*.

«Прошу руководство связаться с нами <…> и обсудить возможность покупки сети», — сказал он.

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Как пишет RT, совладельцем может стать ресторатор Антон Пинский. Именно с ним провели ребрендинг в сети кофеен Starbucks. Domino’s Pizza, если она будет принадлежать Тимати и Пинскому, тоже ждут изменения.

Материнская компания сети пиццерий DP Eurasia, владеющая сетью Domino`s Pizza, инициировала банкротство бизнеса. Долг ресторанов составлял около 520 миллионов рублей.

После введения санкций в России оставалась 171 пиццерия. В 2022 году стало известно, что компания отказалась от инвестиций и роялти.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.