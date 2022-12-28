28 декабря 2022, 13:20
Domino’s Pizza может исчезнуть из России
Domino’s Pizza допустила продажу бизнеса в России
Прекратившая в России инвестиции компания DP Eurasia может продать сеть пиццерий Domino’s Pizza. Информация об этом появилась на сайте компании.
После санкций в России осталась 171 пиццерия, что на 21 заведение меньше, чем в 2021 году. Давление на компанию продолжается, поэтому там приняли решение продать бизнес.
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«Компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя отказ от своих российских операций. Хотя работа над потенциальной сделкой продолжается, уверенности в ее исходе быть не может», — говорится в сообщении.
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Domino’s Pizza — американская компания, работающая в сфере общественного питания. Сеть представлена в 85 странах мира и включает около 16 тысяч ресторанов. По обороту Domino’s Pizza крупнейшая в мире, по числу ресторанов уступает только Pizza Hut.
Ранее стало известно, что шведский производитель мебели IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своего российского бизнеса. Несмотря на большую прибыльность, компания летом покинула российский рынок из-за санкций.
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