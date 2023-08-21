Деньги 21 августа 2023, 12:56 Владелец Domino`s Pizza в России начал процедуру банкротства бизнеса Компания DP Eurasia заявила о банкротстве бизнеса Domino`s Pizza в России Unsplash

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Материнская компания сети пиццерий DP Eurasia, владеющая сетью Domino`s Pizza, инициировала банкротство бизнеса в соответствии с законодательством. Присутствие в России сократится, об этом сообщили в пресс-релизе фирмы.

Внешний долг ресторанов составил примерно 520 миллионов рублей, но дочернее турецкое предприятие уже погасило его. Компания не смогла найти покупателей для российского бизнеса, хотя планы о продаже активов в стране публиковались еще конце 2022 года.

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Компания отказалась от инвестиций и роялти, но работа в 188 магазинах компании в стране продолжилась.

Ранее американская сеть пиццерий допустила возможность исчезновения в России и заявила о продаже своего бизнеса. Сеть Domino’s Pizza представлена в 85 странах мира, в нее входит около 16 тысяч ресторанов. По обороту и числу точек ее опережает только компания Pizza Hut.