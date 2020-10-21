«Тихая девочка»: соседка избитой стримером Mellstroy модели рассказала о ее семье

Несколько дней назад блогер Mellstroy ударил Алену Ефремову о стол и повредил ей челюсть. Но модель не торопится подавать заявление. Мама потерпевшей отказалась давать комментарии по этой теме, а вот соседка рассказала «360» подробности их семейной жизни. Оказалось, родная мама почти не воспитывала девочку.

По словам соседки, родная мама воспитывала Алену только в самом начале, а после ее забрала тетя — сестра матери. Выяснилось, что в семье были плохие времена и мама «очень плохо себя вела». Но подробности женщина не стала раскрывать.

«Им разве приятно это все? Понятное дело — у них происшествие. Они такие люди, замкнутые. Я вообще думала, что дверь даже не откроют», — рассказала собеседница «360».

Соседка также отметила, что Ефремова — девушка хорошая, она с ней когда-то общалась.

«Она хорошая, правда хорошая, спокойная, тихая девочка, адекватная», — охарактеризовала девушку соседка.

Популярный блогер Mellstroy (Андрей Бурим) из Гомеля во время прямого эфира схватил Алену Ефремову за голову и несколько раз сильно ударил ее о стол. Позже девушка показала в соцсетях свой окровавленный рот. Но пока заявление в полицию так и не подано.

Кроме того, сам стример отрицает, что сломал знакомой челюсть. По его словам, у нее только повреждение мягких тканей.