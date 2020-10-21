«Тихая девочка»: соседка избитой стримером Mellstroy модели рассказала о ее семье
По словам соседки, родная мама воспитывала Алену только в самом начале, а после ее забрала тетя — сестра матери. Выяснилось, что в семье были плохие времена и мама «очень плохо себя вела». Но подробности женщина не стала раскрывать.
«Им разве приятно это все? Понятное дело — у них происшествие. Они такие люди, замкнутые. Я вообще думала, что дверь даже не откроют», — рассказала собеседница «360».
Соседка также отметила, что Ефремова — девушка хорошая, она с ней когда-то общалась.
«Она хорошая, правда хорошая, спокойная, тихая девочка, адекватная», — охарактеризовала девушку соседка.
Популярный блогер Mellstroy (Андрей Бурим) из Гомеля во время прямого эфира схватил Алену Ефремову за голову и несколько раз сильно ударил ее о стол. Позже девушка показала в соцсетях свой окровавленный рот. Но пока заявление в полицию так и не подано.
Кроме того, сам стример отрицает, что сломал знакомой челюсть. По его словам, у нее только повреждение мягких тканей.