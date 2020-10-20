Избитая Mellstroy модель отказалась писать заявление в полицию. Хайп?

Избитая блогером Mellstroy в прямом эфире модель Алена Ефремова отказалась писать заявление на него в полицию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее пострадавшая публиковала пост в своем Instagram, в котором рассказала о случившемся и при этом призвала всех, кто становился жертвой Mellstroy ранее, подать коллективный иск в отношении него. Отчего девушка сейчас отказалась подавать заявление — неизвестно.

Скандальный стрим Mellstroy прошел накануне. Во время прямой трансляции на YouTube блогер несколько раз ударил Алену Ефремову лицом о стол. Так он отреагировал на ее слова о том, что ему стоит раздеться в кадре, раз раньше он хвастался красивым телосложением. Mellstroy якобы разозлился из-за этого, ударил девушку лицом о стол, после чего вытолкал ее из кадра.