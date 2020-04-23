Тигр Амур остался без еды из-за коронавируса. Ему ищут опекуна

Приморский сафари-парк ищет опекуна для знаменитого тигра Амура, который прославился дружбой с козлом. Защита тигра от голодной смерти обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно.

В Приморском сафари-парке рассказали, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они остались без доходов, и им нечем кормить животных.

«Хочу обратиться к бизнесменам Приморья, в том числе и к Олегу Кожемяко. К тем, кому не запретили работать, у кого есть доходы. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура — самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир», — говорится в сообщении директора парка Дмитрия Мезенцева.

Мезенцев обратил внимание, что тигр Амур юридически вообще является собственностью Приморского края, а не сафари-парка.

Директор парка рассказал истории пенсионеров, которые взяли под опеку даурского журавля и сокола-сапсана. Мезенцев привел их в пример и обратился к бизнесменам с призывом помочь парку.

По словам Мезенцева, опека нужна не только Амуру. На сайте парка перечислены животные и указаны суммы, необходимые на их проживание в месяц. Кроме тигра, под опеку можно взять дальневосточного леопарда, рысь, льва, пуму, медведя и других животных.