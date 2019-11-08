Опекун присмотрит на сыном козла Тимура
Умер главный козел России. Тимур любил Меркель и дружил с тигромПодробнее
О этом рассказал РИА «Новости» директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
«Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. И именно она в своем обращении, опубликованном на сайте парка, сообщила грустную новость о его кончине. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна», — рассказал Мезенцев.
По его словам, в зоопарке сложилась добрая традиция, когда опекуны животных приезжают к ним и навещают их. В 2015 году козел Тимур попал в клетку тигра Амура в качестве еды. Но он сумел отбиться от хищника и даже подружиться с ним.
Умер самый знаменитый козел России от вызванной болезнями и возрастом остановки сердца. Его память в зоопарке хотят увековечить бронзовой скульптурой.