Опекун присмотрит на сыном козла Тимура

Москвичка Эльвира Головина несколько лет была опекуном козла Тимура и навещала его в Приморском сафари-парке. После смерти животного она будет опекать его сына Тимурида.

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О этом рассказал РИА «Новости» директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

«Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. И именно она в своем обращении, опубликованном на сайте парка, сообщила грустную новость о его кончине. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна», — рассказал Мезенцев.

По его словам, в зоопарке сложилась добрая традиция, когда опекуны животных приезжают к ним и навещают их. В 2015 году козел Тимур попал в клетку тигра Амура в качестве еды. Но он сумел отбиться от хищника и даже подружиться с ним.

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