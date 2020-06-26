Тестирование на алкоголь и наркотики для водителей отложили до 2021 года

Минздрав РФ решил повременить с тестированием на алкоголь и наркотики на водительской медкомиссии. Теперь такое правило хотят вести с 1 января 2021 года.

Об этом сказано в проекте приказа ведомства. Он опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе уточняется, что порядок медицинского освидетельствования водителей или будущих автомобилистов на наличие в их крови или моче алкоголя и наркотиков переносится с 1 июля 2020 года на с 1 января 2021 года».

Изначально такое тестирование планировали запустить с ноября 2019 года. Его должны проходить люди, у которых закончился срок действия прав или которые только сдают на них.

Из-за грядущих изменений многие водители в российских регионах стали активно посещать наркодиспансеры. Длинные очереди заметили в Москве, Ярославской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, а также Татарстане и Пермском крае.

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он раскритиковал идею Минздрава. После этого новые требования решили ввести в июле 2020-го. Также в ведомстве предложили проводить тесты по усмотрению психиатра-нарколога.

Почти в каждой десятой аварии в РФ замешан пьяный водитель, написал ТАСС. По информации ГИБДД, только в 2019 году зарегистрировано 15 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей.

Самая резонансная история этого лета — авария с участием актера Михаила Ефремова. Он сел за руль пьяным и устроил ДТП. В результате него погиб человек. Недавно адвокат артиста рассказал, что его подзащитный перенес сердечный приступ.