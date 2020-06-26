Адвокат Ефремова заявил о случившемся у актера сердечном приступе

У актера Михаила Ефремова накануне случился сердечный приступ, рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

В беседе с газетой «Московский комсомолец» Пашаев рассказал, что именно по этой причине Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

Как добавил адвокат Ефремова, актеру стало плохо с сердцем минувшей ночью. Защитник отметил, что близкие хотели вызвать «скорую», но Ефремов попросил их этого не делать. По словам Пашаева, актер сейчас находится в подавленном состоянии и переживает.

Ранее Пашаев объяснил слова своего подзащитного о готовности усыновить потомков погибшего в ДТП Сергея Захарова. В беседе с «360» Пашаев разъяснил, что актер говорил о готовности позаботиться о детях погибшего, и устроить им «максимально достойную жизнь».

ДТП с участием Ефремова случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Актер выехал на своем авто на встречную полосу движения и врезался в фургон «Лада». На следующий день после ДТП водитель фургона скончался в больнице. Помимо алкоголя, в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело. Ефремова заключили под домашний арест, ему грозит от 5 до 12 лет заключения.