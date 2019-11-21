Житель Казани умер в очереди за справкой нарколога

В Казани пожилой мужчина умер, стоя в очереди в наркологический диспансер. Ему вызвали скорую, но врачи не успели его забрать в больницу, мужчина скончался на месте.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана «360», мужчина скончался практически мгновенно. Причины его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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Заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев добавил ТАСС, что мужчина 1946 года рождения. По предварительным данным, он умер от тромбоэмболии легочной артерии.

«Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — сказал Абашев.

Замминистра попросил жителей беречь себя и окружающих. Он добавил, что ажиотаж у наркологов не оправдан, тем более что изменение порядка выдачи справок отложили на неопределенный срок.

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С 22 ноября в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Из-за новых исследований стоимость справки должна была подорожать в несколько раз. Поэтому за день до вступления в силу правил во многих городах России выстроились очереди за справками, ажиотаж был настолько большим, что Минздрав решил отложить вступление в силу новых правил.

Президент Владимир Путин раскритиковал то, как решили изменить правила. По его мнению, это нужно было вводить хотя бы поэтапно и не так, чтобы справка стоила половину зарплаты нескольких миллионов жителей России.