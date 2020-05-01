Тест на антитела к коронавирусу зарегистрировали в России

Росздравнадзор зарегистрировал тест, который выявляет антитела к коронавирусу. С его помощью можно будет выявлять людей, которые переболели COVID-19.

«Тест на определение антител к коронавирусу SARS-CoV-2, который НМИЦ гематологии разработал совместно с Институтом молекулярной биологии, наконец зарегистрирован Росздравнадзором. Это значит, что теперь его можно использовать для определения людей, уже переболевших COVID-19», — сообщил в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

Он добавил, что этот тест выявляет не сам вирус, а ответ иммунитета на него. Теперь анализ могут сдать те, кто болел, а тест на коронавирус не проходил. Новые тест-системы уже передали в некоторые больницы для проверки врачей, которые работают в «красной зоне».

Ранее столичных медиков стали тестировать на антитела к новому вирусу. Проверили более 3,2 тысячи специалистов — у пятой части из них есть иммунитет к инфекции.

За последние сутки в России 2019-nCoV подхватили еще 7933 жителя. Общее число зараженных теперь составляет 114 431.