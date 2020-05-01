Врач рассказала о работе в «красной зоне» с зараженными

Медик отметила, что врачи работают не покладая рук практически целый месяц, из-за чего испытывают большую усталость — и моральную, и физическую. «Врачам предоставили жилье в чистой зоне, чтобы все специалисты были рядом на случай крайней необходимости», — рассказала она.

По ее словам, самому молодому пациенту, который попал в реанимацию, было 20 лет, а большинство зараженных — пациенты весом более ста килограмм. «Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике», — сказала врач.

Женщина указала, что в реанимации больные имели и до заражения такие заболевания как диабет, ожирение, кардиология и другие. Она также отметила, что за последнее время участились случаи, когда врачи «вытягивали» совсем безнадежных больных, но таких историй не так много, как хотелось бы.