Общество 10 июня 2023, 16:16 Теракт на аммиакопроводе надолго отложил перспективу его запуска МИД России: атака киевского режима на аммиакопровод выходит за рамки понимания РИА «Новости»

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Диверсия на аммиакопроводе «Тольятти — Одесса» привела к тому, что перспективу его запуска пришлось надолго отложить, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин. По его словам, подрыв трубопровода также сделал непредсказуемыми сроки возобновления экспорта аммиака через украинские порты, сообщил ТАСС.

Вершинин обратил внимание, что договоренности, принятые в Стамбуле, предусматривают экспорт аммиака для получения удобрений, которые крайне необходимы в Латинской Америке, Азии и странах Африки.

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«Все эти месяцы, почти год, собственно, киевский режим саботировал имплементацию всех этих договоренностей», — подчеркнул замминистра, напомнив, что аммиак так не начал поступать на внешние рынки.

То, что киевский режим устроил теракт против аммиакопровода, по его оценке, выходит за рамки понимания. Атака поставила как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, заключил замглавы МИД.