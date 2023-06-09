Власть 09 июня 2023, 13:36 Подрыв аммиакопровода учтут при обсуждении зерновой сделки Замглавы МИД Галузин: подрыв аммиакопровода повлияет на контакты по зерновой сделке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Случай с подрывом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области учтут при дальнейшем обсуждении зерновой сделки. Об этом предупредил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Безусловно, этот фактор будет учитываться», — сказал он.

Реклама

Так дипломат ответил на вопрос о том, если смысл после диверсии на аммиакопроводе дальше обсуждать зерновую сделку. По его словам, данный трубопровод «является одним из важнейших компонентов зерновой сделки».

Галузин отметил, что своими действиями Украина нанесла удар по предпринимаемым международным сообществом усилиям по борьбе с голодом, попыткам обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Киевский режим еще раз показал «свою нацистскую сущность», заключил замглавы МИД России.

Украинские силы подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса» 5 июня. Минобороны России расценило это как теракт. На восстановление трубопровода уйдет от одного до трех месяцев.