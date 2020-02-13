Тепло, но с ночными заморозками. Марту в России предсказали нормальную погоду

Синоптики ожидают, что мартовская погода будет в пределах климатической нормы. По их прогнозам, днем будет тепло, но ночью сохранятся минусовые заморозки. Так что ранней весны ждать не стоит.

Чуть более теплый, чем обычно, март ожидается на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала. На Дальнем Востоке будет теплее нормы на один градус или около нее. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве и Подмосковье в марте тоже ожидается нормальная погода. Днем воздух будет прогреваться до +6, а ночью температура будет падать до -5 градусов. Не исключают, что особого тепла днем не будет, и температура будет колебаться в пределах нуля градусов, как в марте 1984 года. На севере Центрального округа может холодать и до -9 градусов по ночам.

На северо-западе температура может опускаться до -15 градусов, в отдельных регионах до -20 градусов. По-прежнему холодно будет на Урале.

Жители юга России чуть скорее почувствуют приближение весны. Хотя ночью может быть до -5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +15 градусов.

Что касается осадков, то синоптики ожидают, что, как и обычно, март в этом году будет достаточно сухим.