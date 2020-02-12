Зима в розовых тонах. Российские синоптики не ожидали такого аномального тепла, несмотря на предсказания

Синоптики еще в сентябре предсказывали теплую зиму, но не ожидали, что температура будет настолько выше климатической нормы. Об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы прогнозировали теплую зиму, так сказать, в розовых тонах. Так оно и получилось. Февраль, конечно, еще не закончился, и впереди март, который обычно бывает коварным, может преподнести сюрпризы, но уже сейчас можно сказать, что оправдываемость нашего полугодового прогноза — с октября по март — очень высокая», — сказал Вильфанд «Российской газете».

Карта с розовыми тонами получается, когда температура находится в климатической норме или выше нее. Если бы прогнозировалась холодная зима, цвета были бы голубыми. Долгосрочный синоптический прогноз делают для подготовки к отопительному сезону.

В то же время синоптики не рассчитывали, что зимой температура воздуха в Москве будет превышать норму на 10 градусов, а в Сибири — на 20. Январь в столице признали самым теплым за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, средняя температура оказалась выше нормы на 9,3 градуса.

Согласно тому же сентябрьскому прогнозу, февраль должен быть холоднее. Причем синоптики ожидали температуры даже ниже, чем в прошлом году. Первая неделя февраля действительно подарила жителям центральной части России мороз, но он сменился оттепелью.

В марте практически на всей территории России прогнозируют температуру выше нормы.