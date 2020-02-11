В прошлые выходные погода в столичном регионе была практически зимней. Сколько еще продержатся минусовые температуры, «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик заметил, что похолодание в выходные показалось «невероятными морозищами». При этом температурный фон только приблизился к своей норме, а в субботу был ниже ее всего на 1,5-2 градуса. Впервые за всю зиму.

«С новой недели все вернулось на круги своя. Атлантический воздух определяет погодные условия в центре европейской части России и в Москве и Московской области в частности», — пояснил Вильфанд.

В течение недели синоптики обещают «тускловатую» и облачную погоду с небольшими осадками. Во вторник, 11 февраля, выпадет от двух до четырех сантиметров снега.

«Погода будет спокойная. Если сегодня мы ждем усиления ветра до 15 метров в секунду, то начиная со среды, <…> в четверг и пятницу, будет облачно, небольшой снег. Ночью небольшой минус, днем около нуля — привычная уже для нас с декабря погода», — заметил научный руководитель Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье начнет расти атмосферное давление, а ночные температуры понизятся до отрицательных значений: столбики термометров покажут около -2…-7 градусов. Днем будет около нуля.

«Погода приятная, <…> околозимняя. <…> Выходные будут вполне приемлемыми, можно отдохнуть и покататься на лыжах», — сказал Вильфанд.

По его словам, есть вероятность, что температуре еще понизится до -10 градусов. Весну пока ждать рано — по климатическим характеристикам в России она начнется не скоро.

«О весне говорить еще рано. <…> У нас в первой декаде марта по климатическим характеристикам самая большая высота снега. Весна начинается гораздо позже, в конце марта — начале апреля. Начинается ледоход на реках, прилетают птицы», — заключил синоптик.