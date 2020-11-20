Темные комнаты без отделки и мебели. Дом, в котором держали мальчика из Владимирской области, попал на видео

В распоряжение «360» попали кадры с места, где 26-летний мужчина насильно удерживал семилетнего Савелия. Родственники искали мальчика два месяца.

По рассказам его соседки, подозреваемый постоянно занимался строительством дома и ни с кем не общался. На кадрах видно, что часть дома построена из кирпича, второй этаж сделан из досок. Также, судя по видео, у дома есть пристройка. Рядом на территории расположен небольшой сарай, по виду заброшенный.

Кроме того, по всему участку разбросан разный мусор, в том числе и строительный. Помещения внутри дома нельзя назвать жилыми: комнаты без отделки, мебели почти нет.

«Один раз видела, как он проезжал на машине туда-обратно. <…> Постоянно строился. Как мы поняли, он приехал сюда прописаться и жить», — рассказала девушка о похитителе.

В пятницу родителям передали первоклассника Савелия Роговцева. Его искали с 28 сентября. Мальчик исчез по дороге из школы. Он сел в автобус, вышел из него и пропал. Выйти на след похитителя российским полицейским помогли коллеги из Интерпола. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.