Найден мальчик, пропавший в сентябре во Владимирской области. Фото

В 19 километрах от дома найден семилетний Савелий Роговцев, пропавший 28 сентября в селе Горки Камешковского района Владимирской области. Жизни ребенка ничего не угрожает. Проводятся следственные действия.

Мальчика искали общими усилиями полиции и волонтеров «Лизы Алерт», напомнили региональные «Вести». Были использованы квадрокоптеры, болотоходы и собаки.

Мальчик не вернулся домой. Он исчез по дороге из школы 28 сентября. После уроков он сел на автобус, вышел на своей остановке, попрощавшись с другом, и пропал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что зарубежные коллеги по каналам Интерпола сообщили о появлении в теневом сегменте Сети публикаций, в которых сообщалось о мужчине, удерживающем в доме маленького мальчика. Сведения подтвердились.

«По подозрению в похищении ребенка сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан 26-летний житель деревни Макариха Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — сообщила Ирина Волк.

Она добавила, что мальчик передан родителям. Задержанный вскоре будет доставлен в следственные органы.