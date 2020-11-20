Соседка рассказала о возможном похитителе мальчика во Владимирской области. Он таился и не включал свет

Сегодня нашелся семилетний мальчик, которого два месяца удерживал в доме житель Макарихи. Девушка, жившая по соседству с предположительным похитителем, рассказала «360», что мужчина был тихим и постоянно строил свой дом. Никто из местных жителей не подозревал, что он мог похитить ребенка.

«Он строился, особо ни с кем не общался. Я его даже не видела. <…> Вроде молодой парень, приехал в деревню жить один. Никто к нему вроде как не ходил.<…> Один раз видела, как он проезжал на машине туда-обратно. <…> Постоянно строился. Как мы поняли, он приехал сюда прописаться и жить», — рассказала собеседница «360».

Тем не менее жена старосты деревни Макарихи сообщила, что осенью к соседскому мальчику из многодетной семьи подъезжала черная машина, передает «Подъем». Водитель предлагал подвезти его. Мальчик испугался и убежал. Взрослые вызвали следователей, когда связали его историю с пропажей семилетнего Савелия. Но когда сотрудники послушали ребенка, то решили, что он все придумал, и значение этому не придали. Поэтому руководство деревни не стало проверять дома.

Кроме того, по ее словам, муж обходил деревню каждый день. Но в доме, где удерживали первоклассника, даже свет не горел, и было ощущение, что там никто не живет.

Семилетний Савелий пропал в селе Горки Камешковского района Владимирской области 28 сентября. Все это время велись масштабные поиски, были задействованы волонтеры. В результате полицейские вышли на похитителя с помощью коллег из Интерпола. В пятницу ребенка вернули семье. Мужчина задержан.