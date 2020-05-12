    12 мая 2020, 00:43

    Телемедицина, аттестация школьников и ваучеры за туры. Госдума рассмотрит третий пакет мер помощи бизнесу

    Александра Каширина

    На заседании Государственной думы во вторник 12 мая депутаты обсудят третий пакет мер помощи для бизнеса. В него вошли оказание врачебной помощи населению с помощью телемедицины, приостановка перевозки пассажиров в условиях ЧС, итоговая аттестация по промежуточным оценкам, а также выдача туристам ваучеров за отмененные туры.
    Телемедицина, аттестация школьников и ваучеры за туры. Госдума рассмотрит третий пакет мер помощи бизнесу

    Предполагается, что большинство депутатов поддержат предложенные меры, однако высказываются мнения, что пока не работают ранее принятые законы. Такую точку зрения поддерживают и бизнесмены, ожидающие от властей выполнения обещанных президентом обязательств, написала газета «Известия».

    На данный момент Госдума не намерена переходить на удаленный формат работы, даже не смотря на выявленный коронавирус нового типа у депутатов Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 30 апреля поручил правительству подготовить экстренные меры по поддержке экономики.