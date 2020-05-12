Телемедицина, аттестация школьников и ваучеры за туры. Госдума рассмотрит третий пакет мер помощи бизнесу

На заседании Государственной думы во вторник 12 мая депутаты обсудят третий пакет мер помощи для бизнеса. В него вошли оказание врачебной помощи населению с помощью телемедицины, приостановка перевозки пассажиров в условиях ЧС, итоговая аттестация по промежуточным оценкам, а также выдача туристам ваучеров за отмененные туры.

Предполагается, что большинство депутатов поддержат предложенные меры, однако высказываются мнения, что пока не работают ранее принятые законы. Такую точку зрения поддерживают и бизнесмены, ожидающие от властей выполнения обещанных президентом обязательств, написала газета «Известия».

На данный момент Госдума не намерена переходить на удаленный формат работы, даже не смотря на выявленный коронавирус нового типа у депутатов Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 30 апреля поручил правительству подготовить экстренные меры по поддержке экономики.