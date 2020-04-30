Путин поручил правительству подготовить экстренные меры по поддержке экономики

Кабмин подготовит пакет экстренных мер для поддержки экономики России. Такое поручение министрам дал Владимир Путин. Российский лидер распорядился подготовить отчеты по реализации всех мер поддержки, которые приняли в марте и апреле.

«Просил подготовить правительство очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики, решений, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам.

Он напомнил, что ситуация по-прежнему остается сложной для предприятий и людей. Чтобы максимально сгладить трудности, необходимы «новые шаги, новые действия, быстрое и оперативное реагирование».

На совещании на прошлой неделе Путин заявил, что все принятые решения по поддержке россиян необходимо отработать, а не просто о них заявлять. Абстрактные обещания никому не нужны.

Из-за пандемии коронавируса в России приостановили работу сотни предприятий. Не закрылось только производство в стратегически важных отраслях. Это одна из мер по предотвращению дальнейшего распространения 2019-nCoV. По последним данным, в РФ выявили уже 106 498 случаев заражения. От COVID-19 умерли 1073 человека.