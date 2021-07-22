Telegram оштрафовали на 11 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Telegram оштрафовали в России на 11 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение вынес Таганский суд Москвы.

По данным пресс-службы суда, компанию Telegram Messenger Inc. оштрафовали по трем административным делам. По первому сумма составила четыре миллиона рублей, по второму — пять миллионов рублей и по третьему — два миллиона. Ранее Таганский суд оштрафовал Теlеgrаm на 10 миллионов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации и ее удаления.

В июне издание Der Spiegel сообщило, что Telegram в Германии грозят штрафы в общей сумме до 55 миллионов евро за недостаточные меры по борьбе с незаконным контентом. По данным журнала, к мессенджеру также есть претензии из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами.

Минюст ФРГ уже начал два судебных разбирательства по этому делу.