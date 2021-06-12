СМИ: Telegram собрались оштрафовать на €55 млн в Германии

В Германии мессенджеру Telegram грозят штрафы в общей сумме до 55 миллионов евро. Причина — недостаточные меры по борьбе с незаконным контентом. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По данным издания, к мессенджеру также есть претензии из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами. Журнал пишет, что Минюст ФРГ потребовал от Telegram подчинения закону, так как платформа «обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям».

Издание пишет, что ведомство уже начало два судебных разбирательства по делу Telegram. Мессенджер собираются оштрафовать на сумму около 55 миллионов евро.

Накануне Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Group на 10 миллионов рублей. На заседании рассмотрели четыре протокола Роскомнадзора. По каждому из них мессенджер обвинили в нарушении порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации.