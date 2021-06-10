Telegram оштрафовали на 10 млн рублей за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram Group Inc. на общую сумму 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда.

На заседании было рассмотрено четыре протокола Роскомнадзора. По каждому из них Telegram обвиняли в нарушении порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). По двум из них сумма взыскания составила по два миллиона рублей, по двум другим — по три миллиона рублей. Таким образом, компании придется заплатить десять миллионов штрафа.

В мае Telegram был оштрафован на пять миллионов рублей по двум протоколам РКН. Причиной стало распространение незаконной информации, а именно: призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

За это же нарушение в Роскомнадзоре пообещали привлечь к ответственности «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube.

С 1 февраля этого года в России действует закон, по которому социальные сети обязаны самостоятельно находить и блокировать незаконный контент. К нему, в частности, относятся призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов.