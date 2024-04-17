Общество 17 апреля 2024, 15:41 Telegram не должен стать инструментом в руках террористов — Песков Кремль: слова Дурова о равном доступе вряд ли распространялись на террористов РИА «Новости»

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Заявление основателя Telegram Павла Дурова о равном доступе к мессенджеру вряд ли распространяются на террористов, предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщило РИА «Новости», Кремль неоднократно говорил, что площадка не должна быть инструментом в руках преступников.

«Понятно, что в интервью он говорит о своем желании всем предоставлять равный доступ к этой платформе, но вряд ли, наверное, эти слова распространяются на террористов. Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом», — прокомментировал Песков.

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Он добавил, что в Кремле пока не посмотрели полное интервью российского предпринимателя. Это не повод бросать все дела и отвлекаться от программы президента, подчеркнул Песков. Но в конце рабочего дня видео обязательно просмотрят.

«Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram, так как это высокотехнологичный продукт, востребованный продукт, не превращался в инструмент в руках террористов», — отметил Песков.

Павел Дуров дал интервью впервые с 2016 года. Он пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном. Примечательно, что несколько месяцев назад американец взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

Как заявил сам Дуров, он согласился на разговор, потому что обязан общаться с журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы. Интервью заняло почти час. В частности, Дуров пожаловался на чрезмерное внимание к Telegram со стороны ФБР и рассказал, почему отказался вести бизнес в США.