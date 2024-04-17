17 апреля 2024, 03:37
Дуров пожаловался на чрезмерное внимание к Telegram со стороны ФБР
Дуров: ФБР пыталось тайно завербовать технического сотрудника Telegram
Бизнесмен российского происхождения Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы США проявляют повышенное внимание к созданному им мессенджеру Telegram. Видеозапись беседы интервьюер выложил на своем сайте.
«ФБР, службы безопасности уделяют нам слишком много внимания… Была попытка у меня за спиной тайно завербовать моего инженера агентами кибербезопасности», — поделился Дуров.
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Предприниматель предположил, что спецслужбы хотели через технического сотрудника мессенджера получить доступ к системам и базам данных Telegram. Дуров отметил, что его по приезде в Америку всегда встречают агенты ФБР. Сотрудники Бюро даже навестили бизнесмена в 9:00 утра во время завтрака. Они хотели больше узнать о Telegram, чтобы иметь больше возможностей контролировать мессенджер, заявил Дуров.
Видеоинтервью стало первым для Дурова с 2016 года. Он заявил, что согласился на интервью, потому что обязан общаться с журналистами, так как является лидером политически нейтральной платформы.
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