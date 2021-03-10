Телефонные мошенники стали представляться полицейскими

Новый способ телефонного мошенничества появился в России. Злоумышленники представляются полицейскими, которые обнаружили утечку данных.

Журналист РИА «Новости» столкнулся с новым видом мошенничества недавно. Ему позвонили и под предлогом защиты финансов от утечки данных пытались выяснить, в каких банках у него есть счета.

«Журналисту позвонил неизвестный с городского номера, он представился сотрудником полиции, продиктовал номер жетона и заявил, что некий гражданин пытался снять его деньги в отделении банка „по нотариально заверенной доверенности“. Хищение якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность», — сообщили в РИА «Новости».

Затем мошенник пытался узнать, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что в них начнется проверка.

В банке журналисту сообщили, что полицейские никогда не запрашивают информацию, в каких банках у человека есть счет. При утечке данных они всю информацию запрашивают у кредитной организации напрямую.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила агентству, что телефонные мошенники в последнее время все чаще представляются сотрудниками полиции. Их выдают просьбы дать пояснения и раскрыть информацию по телефону.