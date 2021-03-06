Телефонный мошенник раскрыл схему обмана россиян и свой заработок

Мошенник позвонил сотруднику агентства Ura.ru, представился сотрудником банка, но разговор пошел не по плану. Собеседник разоткровенничался и рассказал, как обманывает людей. Он рассказал о возрасте людей, которые попадаются на удочку, и схеме выманивания денег.

«Вообще разные люди. От 18 до 70 лет. Все ведутся. Тут все зависит от того, как ты поставишь речь, как ты будешь общаться, как ты его, у нас это на жаргоне называется, замаринуешь, как ты сильно его загипнотизируешь. Чтобы он действительно поверил, что у него проблема и что ее нужно решать вот так по телефону», — поделился мошенник.

Он добавил, что обман проворачивают в два этапа: сначала нужно собрать всю имеющуюся о человеке информацию, а потом «закрыть трубку» — провести активную фазу и украсть деньги.

«Когда собираешь информацию, то до 10 минут [общаешься с жертвой], а когда человек „закрывает трубку“, то это (длительность разговора — прим. ред.) варьируется от 30 минут до двух часов. Все зависит от расположения клиента, где он находится, чем сейчас занимается, на работе или не на работе», — раскрыл информацию собеседник агентства.

Он добавил, что «работает» из офиса за границей. Это не Украины. Мошенник не стал говорить, где он живет. Преступник добавил, что в день нужно сделать около тысячи звонков и рассказал, что за месяц может заработать до 10 тысяч долларов. По его словам, у него и таких как он совести нет, поэтому моральных мук никто не испытывает.