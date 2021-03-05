Телефонным мошенникам перережут провода

Мошенники лишатся одной из возможностей обманывать своих жертв. В Минцифры придумали, как бороться со случаями подмены номера исходящего соединения.

Министерство опубликовало соответствующий проект постановления на портале проектов нормативных актов.

Теперь крупнейшие российские операторы смогут обмениваться информацией. Система позволяет принимающему вызов отправить запрос оператору, которому принадлежит звонящий номер. Он поможет выяснить, действительно ли звонок совершен с указанного номера.

Подключиться к системе очистке трафика смогут любые операторы связи, у которых есть стандартные межоператорские стыки.

Злоумышленники, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры, подменяют телефонные номера для финансового мошенничества и распространения ложных террористических сообщений.

«Вопросы противодействия телефонному мошенничеству активно обсуждаются в рамках межведомственной рабочей группы», — подчеркнули в ведомстве. В ее состав входят представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ РФ, банков и операторов связи.