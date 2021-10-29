Tele2 назвала самые популярные фильмы ужасов на Хеллоуин

Накануне Хеллоуина оператор Tele2 проанализировал, какие фильмы ужасов выбирают пользователи онлайн-кинотеатра Wink. Самым популярным стал постапокалипсис «Тихое место — 2», а главным хоррором осени — «Злое» Джеймса Вана.

В 2021 году зрители онлайн-кинотеатра Wink из хорроров чаще выбирали фантастический фильм ужасов режиссера Джона Красински «Тихое место — 2». На втором месте — основанный на реальных событиях фильм Майкла Чавеса «Заклятие 3: По воле дьявола», на третьем — «Оно» по роману Стивена Кинга. Четвертое место занял американо-германский слэшер 2021 года «Поворот не туда: Наследие». Замыкает пятерку лидеров фэнтези «Ведьмы», вышедшее в 2020 году. Это идеальный вариант для тех, кто не любит хорроры, но хочет ощутить атмосферу Хеллоуина.

Осенью лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатре Wink стал фильм «Злое». Он рассказывает о женщине, которая избавляется от мужа-абьюзера, но попадает в новый кошмар. Далее следует «Время» (2021) — триллер о паре, которая хочет спасти брак на тропическом острове, но в итоге оказывается в капкане страшных событий. На третьем месте — «Судная ночь навсегда» — страшная история о недоброй традиции давать карт-бланш на насилие в ночное время. На четвертой позиции — ужастик «Приходи поиграть». В списке осенних лидеров — продолжение культового слэшера «Хеллоуин», «Проклятие Чаки» и нестареющая классика — «Кошмар на улице Вязов». «Оборотни внутри» — еще один вариант не очень страшного кино для просмотра в канун Хеллоуина. Комедия-хоррор рассказывает об атаке оборотня на захолустный город.

Новинками жанра в онлайн-кинотеатре Wink стали «Кэндимен», сериал «Чаки», «Ночь анимационных мертвецов», «Крик. Кровавое посвящение», триллер «Титан» и хоррор об эпидемии «В земле».

Tele2 предлагает для просмотров фильмов удобный тарифный план «Везде онлайн». Он открывает доступ к более чем 20 тысячам фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink без дополнительной платы.