Стали известны самые популярные костюмы, которые покупают на Хэллоуин

В пресс-службе платформы «Авито» назвали самые популярные костюмы, которые приобретают на Хэллоуин пользователи сервиса. Наиболее востребованными стали костюмы героев сериала «Бумажный дом» — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали. Об этом написала «Газета.ru».

«Выход нового сезона испанского сериала „Бумажный дом“ спровоцировал ажиотаж вокруг красных комбинезонов и масок Дали — по сравнению с серединой осени прошлого года спрос на образы героев вырос в 4,4 раза», — говорится в сообщении представителей сайта объявлений.

В первой пятерке также оказались костюмы зомби, Дракулы и Гарри Поттера. Еще одним популярным героем на этот Хэллоуин станет Наруто — подросток из одноименного аниме-сериала.

В целом спрос на костюмы для этого праздника вырос на сайте более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.