Пользователи устроили спор из-за украшенного к Хэллоуину дома в Подмосковье
Жители Красногорска решили украсить свой дом надгробиями и скелетами к Хэллоуину. Фотография дома с жуткой атрибутикой разделила пользователей соцсетей на два лагеря.
Кадры с украшенным к Хэллоуину зданием опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир». Владелец дома установил тыквы и скелеты на входной лестнице, а на фасаде развесил гирлянды и больших пауков. На лужайке перед домом появились небольшие декоративные надгробия и искусственные человеческие кости.
Пользователи стали активно обсуждать украшение подмосковного дома. Некоторые комментаторы поддержали выбор праздничных декораций.
«Крутяк! Хоть у кого-то ощущение праздника», — написал один из пользователей.
«Да отлично! Молодцы!» — поддержал другой.
При этом другие люди не оценили задумку владельца дома. Среди комментариев были даже заявления о сатанинском происхождении праздника.
«Дегенераты насмотрелись американских фильмов», — заявил пользователь.
«Чем бы дитя не тешилось», — написал юзер.
Хэллоуин является международным праздником. Его отмечают 31 октября в канун Дня Всех Святых.