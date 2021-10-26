Пользователи устроили спор из-за украшенного к Хэллоуину дома в Подмосковье

Жители Красногорска решили украсить свой дом надгробиями и скелетами к Хэллоуину. Фотография дома с жуткой атрибутикой разделила пользователей соцсетей на два лагеря.

Кадры с украшенным к Хэллоуину зданием опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир». Владелец дома установил тыквы и скелеты на входной лестнице, а на фасаде развесил гирлянды и больших пауков. На лужайке перед домом появились небольшие декоративные надгробия и искусственные человеческие кости.

Пользователи стали активно обсуждать украшение подмосковного дома. Некоторые комментаторы поддержали выбор праздничных декораций.

«Крутяк! Хоть у кого-то ощущение праздника», — написал один из пользователей.

«Да отлично! Молодцы!» — поддержал другой.

При этом другие люди не оценили задумку владельца дома. Среди комментариев были даже заявления о сатанинском происхождении праздника.

«Дегенераты насмотрелись американских фильмов», — заявил пользователь.

«Чем бы дитя не тешилось», — написал юзер.

Хэллоуин является международным праздником. Его отмечают 31 октября в канун Дня Всех Святых.