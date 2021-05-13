Татарская певица Алсу рассказала о чудесном спасении сына от пуль в школе №175

Среди пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 оказался сын солистки популярного татарского дуэта «Алсу-Фарида» Алсу Сунгатуллиной. Ильхам был в кабинете 8 «А» класса, куда ворвался вооруженный стрелок.

По словам певицы, ее сын выжил чудом. Повезло, что он вместе с другом сидел на последней парте. Когда началась стрельба, они быстро спрятались под стол, рассказала Алсу «Челнинским известиям».

Артистка уточнила, что их семья живет рядом с гимназией. Утром 11 мая она была дома, услышала грохот. Из окна увидела, как бегут люди, послышались звуки выстрелов.

«Сказала об этом мужу, и он сразу побежал в школу. Потом уже приехали полиция, ОМОН, машина скорой», — добавила она.

Ильхам смог сам выйти из здания школы. Он был в шоковом состоянии и получил осколочное ранение спины. Сейчас мальчик находится на лечении в Детской республиканской клинической больнице. Вместе с ним в палате лежит его одноклассник. Оба в среднем состоянии.

«Как рассказал Ильхам, под прицел попали дети, сидящие на первых партах», — пояснила Сунгатуллина.

По последним данным, в ДРКБ остаются 14 детей. Все в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает. Еще пятеро пострадавших школьников были доставлены в Москву. Напавший на школу 19-летний Ильназ Галявиев арестован на два месяца. Сейчас он находится в СИЗО. В рамках уголовного дела о массовом убийстве будет проведено около 20 экспертиз, в том числе преступник будет проверен на вменяемость. Если это подтвердится, ему грозит пожизненный срок. Сам он признал вину в нападении на гимназию и гибель девяти человек.