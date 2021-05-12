Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани прибыл в Москву. Видео

Спецборт МЧС приземлился в аэропорту в Жуковском. Его встретили несколько машин скорой помощи. В распоряжении «360» оказалось видео из аэропорта.

Самолет доставил в Москву на лечение пятерых детей и четырех взрослых, которые получили ранения во время стрельбы в казанской школе № 175. Вопрос об их транспортировке в столицу решал консилиум врачей.

Утром 11 мая в казанскую гимназию пришел 19-летний Ильназ Галявиев. С собой у него было ружье. Он открыл огонь и застрелил девять человек. В здании школы прогремел взрыв. Через восемь минут нападавший сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве.

Сегодня в Казани объявили траур. В городе прошли похороны убитых. На допросе Галявиев заявил, что ненавидит всех людей. В СК рассказали, что у подозреваемого в преступлении в прошлом году выявили болезнь головного мозга. Сейчас молодой человек ведет себя неадекватно, поэтому допросить его невозможно. По уголовному делу назначили более 30 судебных экспертиз, среди которых есть и психолого-психиатрическая.