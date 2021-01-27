Тарасова привилась от коронавируса по совету Малышевой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова сделала прививку от коронавируса. По ее словам, привиться ее посоветовала телеведущая и врач Елена Малышева.

«Сегодня я сделала прививку от коронавируса. Елена Васильевна Малышева мне сказала сделать, я ее послушала, пошла к ней в клинику и привилась», — рассказала Тарасова РИА «Новости».

Прививку от коронавируса сделал и еще один известный человек из области спорта — главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Одновременно с ним привился и главный врач команды Эдуард Безуглов.

Российский футбольный союз (РФС) подчеркнул, что в ближайшее время даст возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию. Большинство членов команды сейчас находятся на сборах за рубежом, поэтому они смогут сделать прививку после возвращения в Россию, отметили в организации.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — доставили во все регионы России. Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 января заявил, что число новых случаев коронавируса по стране стало уменьшаться, ситуация стабилизировалась.