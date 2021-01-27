Эпидемиолог: ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

В России уменьшается число новых случаев коронавируса, ситуация стабилизировалась. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки», — сказал он РИА «Новости».

Эпидемиолог считает, что это произошло в результате снижения социальной активности во время новогодних праздников. На протяжении двух недель люди реже пользовались общественным транспортом, фактически находились на изоляции. Поэтому цепочки передачи вируса разорвались, пояснил специалист.

К утру 26 января ежедневный прирост новых случаев COVID-19, по данным оперативного штаба, впервые с начала ноября составил менее 19 тысяч. Было зафиксировано 18,2 тысячи новых заболевших.

С 27 января жителям Подмосковья начнут приходить СМС о том, что пора поставить второй компонент вакцины от коронавируса. В регионе действуют несколько мобильных пунктов вакцинации, они открылись в торговых центрах.