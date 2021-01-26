Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса

«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», — сказано в сообщении.

Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что нельзя делать за день до вакцинации. Он подчеркнул, что перед прививкой лучше всего не употреблять алкоголь, потому что он изменяет печень, которая оказывает влияние на формирование иммунитета.

Он также подчеркнул, что на результат прививки большое влияние оказывает простуда. Если человек болеет, прививку стоит отложить, и сперва сделать тест на антитела. Если анализы обнаружат их в организме, процедуру перенесут на полгода.